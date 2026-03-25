Производитель Labubu теряет огромные деньги, потому что акции обваливаются: что произошло

Акции Pop Mart International Group, производителя вирусной игрушки Labubu, потерпели наибольшее падение за последний год. Все произошло из-за одного действия компании.

Как и почему упали акции Pop Mart?

Падение акций зафиксировали после того, как компания сообщила о прибыли за 2025 год. Акции обвалились на 20%, пишет Reuters.

Смотрите также Неожиданные последствия: цены на Coca-Cola могут взлететь из-за войны в Иране

Пекинская компания заявила, что ее доход в 2025 году вырос на 185% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 37,12 миллиардов юаней (5,38 миллиардов долларов). После этого зафиксировали обвал акций.

Ван Нин, председатель правления и главный исполнительный директор Pop Mart, заявил, что компания ожидает роста доходов не менее чем на 20% по сравнению с предыдущим годом в 2026 году.

К словам, благодаря мировой волне спроса на плюшевые игрушки, подвески в форме сумок и коллекционные предметы, Pop Mart превратился из местного розничного продавца товаров в один из самых потребительских брендов страны, продолжая наращивать популярность и развиваться за рубежом.

Доход компании в 2025 году почти утроился по сравнению с предыдущим годом до 37,12 миллиардов юаней с 13,04 миллиардов юаней.

Почему Лабубу стали популярными?

Их цена колеблется от скромных 8,99 долларов до тысяч долларов за лимитированные экземпляры. Но что стоит за этим всплеском популярности? Почему именно сейчас Лабубу заполонили соцсети и сердца миллионов, рассказывает Aol.

Аналитики считают, что феномен Лабубу – это часть более широкого явления, речь идет об эмоциональном потреблении. Во времена неопределенности, люди ищут способы сохранить психологическую стабильность. И вот, неожиданно этим способом становится игрушка с мультяшным взглядом.

Игрушки Pop Mart, к которым относится Лабубу, удовлетворяют именно эту потребность – быть тронутыми, отвлечься, почувствовать что-то нежное и понятное,

– отметил Шон Рейн, основатель China Market Research Grou.

По его словам, потребители действительно экономят деньги, но при этом тратят на вещи, которые дарят им хорошее настроение, как вот Лабубу.

Популярность Лабубу не ограничивается только внутренним рынком Азии. Их активно популяризируют и западные звезды. Куклы появлялись в руках Рианны, Ким Кардашьян и Дэвида Бекхэма. После каждого упоминания в СМИ или соцсетях цена редких Лабубу растет на десятки или даже сотни долларов.

