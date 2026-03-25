Виробник Labubu втрачає шалені гроші, бо акції обвалюються: що сталося

Акції Pop Mart International Group, виробника вірусної іграшки Labubu, зазнали найбільшого падіння за останній рік. Усе відбулося через одну дію компанії.

Як і чому впали акції Pop Mart?

Падіння акцій зафіксували після того, як компанія повідомила про прибутки за 2025 рік. Акції обвалилися на 20%, пише Reuters.

Пекінська компанія заявила, що її дохід у 2025 році зріс на 185% порівняно з попереднім роком, досягнувши 37,12 мільярдів юанів (5,38 мільярдів доларів). Після цього зафіксували обвал акцій.

Ван Нін, голова правління та головний виконавчий директор Pop Mart, заявив, що компанія очікує зростання доходів не менше ніж на 20% порівняно з попереднім роком у 2026 році.

До словами, завдяки світовій хвилі попиту на плюшеві іграшки, підвіски у формі сумок та колекційні предмети, Pop Mart перетворився з місцевого роздрібного продавця товарів в один із найбільш споживацьких брендів країни, продовжуючи нарощувати популярність та розвиватися за кордоном.

Цікаво! Дохід компанії у 2025 році майже потроївся порівняно з попереднім роком до 37,12 мільярда юанів з 13,04 мільярда юанів.

Чому Лабубу стали популярними?

Їх ціна коливається від скромних 8,99 доларів до тисяч доларів за лімітовані екземпляри. Але що стоїть за цим сплеском популярності? Чому саме зараз Лабубу заполонили соцмережі і серця мільйонів, розповідає Aol.

Аналітики вважають, що феномен Лабубу – це частина ширшого явища, ідеться про емоційне споживання. У часи невизначеності, люди шукають способи зберегти психологічну стабільність. І ось, неочікувано цим способом стає іграшка з мультяшним поглядом.

Іграшки Pop Mart, до яких належить Лабубу, задовольняють саме цю потребу – бути зворушеними, відволіктись, відчути щось ніжне й зрозуміле,

– зазначив Шон Рейн, засновник China Market Research Grou.

За його словами, споживачі дійсно економлять гроші, але при цьому витрачають на речі, які дарують їм гарний настрій, як от Лабубу.

Популярність Лабубу не обмежується тільки внутрішнім ринком Азії. Їх активно популяризують і західні зірки. Ляльки з'являлися в руках Ріанни, Кім Кардаш'ян і Девіда Бекхема. Після кожного згадування у ЗМІ чи соцмережах ціна рідкісних Лабубу зростає на десятки чи навіть сотні доларів.

