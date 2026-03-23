Чому і як можуть зрости ціни на Coca-Cola?

SLMG Beverages – це провідна індійська компанія, яка є найбільшим партнером-розливником компанії Coca-Cola в Індії та Південно-Західній Азії, пише Reuters.

Війна в Ірані призводить до зростання цін на ключові пакувальні матеріали, від пластикових пляшок до кришок, етикеток та картонних коробок, причому деякі виробники фасованої води вже підвищують ціни .

Якщо війна продовжиться, вартість пакувальних матеріалів може продовжувати зростати,

– сказав Рахул Кумар, заступник генерального директора ⁠SLMG.

За словами Кумара, на висококонкурентному ринку газованої води, який включає кількох національних та місцевих гравців, можливості для підвищення цін обмежені, додавши, що за останні 7-8 років підвищення цін на весь портфель не відбувалося. Він сказав, що SLMG перегляне ціни у квітні.

Щоб скористатися цим зростанням, SLMG, на яку припадає понад 22% обсягів продажів Coca-Cola в Індії, планує інвестувати від 10 до 12 мільярдів рупій (106,58 мільйона доларів) у кожен з чотирьох нових заводів, які вона планує побудувати протягом п'яти років.

