Що відомо про звинувачення Coca-Cola в гендерній дискримінації?
Позов проти виробника напоїв подало Агентство з питань громадянських прав США, пише Reuters.
У ньому стверджується, що Coca-Cola Beverages Northeast порушила федеральний закон, коли у вересні 2024 року організувала захід для приблизно 250 співробітниць у казино в Коннектикуті. Проблема в тому, що на захід не запросили чоловіків.
Членкиня Комісії з рівних можливостей працевлаштування (EEOC) Кетрін Ешбах заявила, що виключення чоловік з будь-якого заходу, що спонсорується роботодавцем, є незаконним.
У позові комісія зазначила, що дводенний нетворкінговий захід включав:
- соціальний прийом;
- вправи з тімбілдингу;
- розважальні заходи;
- виступи спікерів, серед яких був топ-менеджер Coca-Cola.
Також компанія звільнила співробітниць, які відвідали захід, від їхніх звичайних робочих обов'язків, не вимагаючи від них використання оплачуваної відпустки, та покрила всі їхні витрати на готельні номери.
Новини Coca-Cola
Pepsi використала білого ведмедя, талісмана Coca-Cola, у своїй рекламі до Супербоулу-2026, щоб показати, як він обирає Pepsi замість Coca-Cola. Реклама, знята Тайкою Вайтіті, базується на реальному Pepsi Challenge 2025 року, де 66% учасників віддали перевагу Pepsi Zero Sugar перед Coca-Cola Zero Sugar.
Ліонель Мессі розповів про своє улюблене поєднання вина з безалкогольним напоєм від Coca-Cola, що викликало зростання акцій компанії на 5%. Це підвищило ринкову вартість Coca-Cola на 12,9 мільярда доларів, що свідчить про значний вплив знаменитостей на фінансові показники компаній.
Торік Coca-Cola вперше за десятиліття запустила нову лінійку напоїв з тростинним цукром. Компанія розширює асортимент, пропонуючи преміальну лінійку без повної відмови від кукурудзяного сиропу, що може викликати пожвавлення конкуренції на ринку.