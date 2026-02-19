Що відомо про звинувачення Coca-Cola в гендерній дискримінації?

Позов проти виробника напоїв подало Агентство з питань громадянських прав США, пише Reuters.

У ньому стверджується, що Coca-Cola Beverages Northeast порушила федеральний закон, коли у вересні 2024 року організувала захід для приблизно 250 співробітниць у казино в Коннектикуті. Проблема в тому, що на захід не запросили чоловіків.

Членкиня Комісії з рівних можливостей працевлаштування (EEOC) Кетрін Ешбах заявила, що виключення чоловік з будь-якого заходу, що спонсорується роботодавцем, є незаконним.

У позові комісія зазначила, що дводенний нетворкінговий захід включав:

соціальний прийом;

вправи з тімбілдингу;

розважальні заходи;

виступи спікерів, серед яких був топ-менеджер Coca-Cola.

Також компанія звільнила співробітниць, які відвідали захід, від їхніх звичайних робочих обов'язків, не вимагаючи від них використання оплачуваної відпустки, та покрила всі їхні витрати на готельні номери.

