Про який напій розповів Мессі?
На тлі галасу навколо участі Ліонеля Мессі у майбутньому чемпіонаті світу з футболу, футболіст розповів про свої незвичайні звички вживання алкоголю, пише 24 Канал з посиланням на NDTV.
Під час розмови з Luzu TV аргентинська спортивна зірка сказала, що любить поєднання вина з безалкогольним газованим напоєм Sprite від компанії Coca-Cola. після цього у мережі з’явилися кадри, як Мессі відкорковує вино для приготування "коктейлю".
Він пояснив, що йому подобається це незвичайне поєднання, яке часто "допомагає розслабитися під сонцем Маямі".
Мессі готує коктейль з Sprite / фото NDTV з Instagram
Як зросли акції Coca-Cola?
Інтерв'ю, в якому футболіст згадав, що п'є вино та Sprite, вийшло 7 січня 2026 року, і з того часу акції Coca-Cola зросли на 5% (станом на 12 січня), пише 24 Канал з посиланням на Day Trading.
За даними платформи, це невелике зростання акцій означає ринкову вартість бренду в 12,9 мільярда доларів.
Ця несподівана підтримка з боку Мессі викликала хвилю ентузіазму інвесторів та збільшення торговельної активності, продемонструвавши значний вплив згадки знаменитості на показники акцій навіть такої великої компанії, як Coca-Cola,
– повідомили на платформі.
