Coca-Cola випустить версію без кукурудзяного сиропу?

Це рішення було анонсоване лише за кілька днів після заяви експрезидента США Дональда Трампа, який публічно підтримав використання більш "натуральних" інгредієнтів у продуктах масового вжитку, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Утім, у компанії наголошують: йдеться не про повну зміну рецептури, а про розширення асортименту.

Аналітики припустили, що Coca-Cola представить окрему лінійку напоїв, які коштуватимуть дорожче, але ці напої мають задовольнити бажання прихильників "автентичного" смаку. Як зазначив аналітик CFRA Арун Сундарам, повна відмова від кукурудзяного сиропу малоймовірна, натомість компанія запропонує споживачам вибір – між класикою й оновленим рецептом.

Ідея не нова?

Мексиканська Coca-Cola на тростинному цукрі давно стала культовою серед американських споживачів і навіть має власну нішу на ринку завдяки глибшому, менш "сиропному" смаку. Тож, компанія вирішила масштабувати цей успіх.

Ба більше, це рішення збіглося з рекордними фінансовими показниками Coca-Cola. За другий квартал 2025 року компанія перевершила прогнози щодо прибутку та продажів і демонструє стійкий попит навіть попри вищі ціни. Акції Coca-Cola з початку року зросли на 13%, випередивши динаміку індексу S&P 500.

На тлі цієї новини аналітики також прогнозують пожвавлення конкуренції на ринку безалкогольних напоїв, зокрема, в сегменті "ретро-рецептів" і "натуральних складників".