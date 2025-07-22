Coca-Cola выпустит версию без кукурузного сиропа?

Это решение было анонсировано всего через несколько дней после заявления экс-президента США Дональда Трампа, который публично поддержал использование более "натуральных" ингредиентов в продуктах массового потребления, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Впрочем, в компании отмечают: речь идет не о полном изменении рецептуры, а о расширении ассортимента.

Аналитики предположили, что Coca-Cola представит отдельную линейку напитков, которые будут стоить дороже, но эти напитки должны удовлетворить желание сторонников "аутентичного" вкуса. Как отметил аналитик CFRA Арун Сундарам, полный отказ от кукурузного сиропа маловероятена, вместо этого компания предложит потребителям выбор – между классикой и обновленным рецептом.

Идея не нова?

Мексиканская Coca-Cola на тростниковом сахаре давно стала культовой среди американских потребителей и даже имеет собственную нишу на рынке благодаря более глубокому, менее "сиропному" вкусу. Поэтому, компания решила масштабировать этот успех.

Более того, это решение совпало с рекордными финансовыми показателями Coca-Cola. За второй квартал 2025 года компания превзошла прогнозы по прибыли и продажам и демонстрирует устойчивый спрос даже несмотря на высокие цены. Акции Coca-Cola с начала года выросли на 13%, опередив динамику индекса S&P 500.

На фоне этой новости аналитики также прогнозируют оживление конкуренции на рынке безалкогольных напитков, в частности, в сегменте "ретро-рецептов" и "натуральных составляющих".