Что известно об обвинениях Coca-Cola в гендерной дискриминации?

Иск против производителя напитков подало Агентство по вопросам гражданских прав США, пишет Reuters.

Смотрите также Кола из стеклянной бутылки действительно вкуснее: 4 причины, почему так получаешь больше кайфа

В нем утверждается, что Coca-Cola Beverages Northeast нарушила федеральный закон, когда в сентябре 2024 года организовала мероприятие для примерно 250 сотрудниц в казино в Коннектикуте. Проблема в том, что на мероприятие не пригласили мужчин.

Член Комиссии по равным возможностям трудоустройства (EEOC) Кэтрин Эшбах заявила, что исключение мужчин из любого мероприятия, спонсируемого работодателем, является незаконным.

В иске комиссия отметила, что двухдневное нетворкинговое мероприятие включало:

социальный прием;

упражнения по тимбилдингу;

развлекательные мероприятия;

выступления спикеров, среди которых был топ-менеджер Coca-Cola.

Также компания освободила сотрудниц, посетивших мероприятие, от их обычных рабочих обязанностей, не требуя от них использования оплачиваемого отпуска, и покрыла все их расходы на гостиничные номера.

Новости Coca-Cola