Украина заплатила миллионы за солнечную энергию на оккупированной земле: шел ли свет в систему

Украина заплатила более трехсот миллионов за солнечную энергию, которая производилась на территориях, находящихся под временной оккупацией. Впрочем, есть сомнения, что электричество попадало в нашу энергосистему.

Несколько солнечных электростанций оказались под российской оккупацией. Украина заплатила за энергию, которую они производили, однако есть сомнения, что она попадала в украинскую энергосеть.

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После начала полномасштабного вторжения на оккупированных территориях осталось несколько десятков "зеленых" станций. В частности, на оккупированной территории Запорожской области остались ООО "КД Энерджи 2", ЧП "Нацпрод", ООО "Восстановительная Энергия Запорожья", ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауэр ЛЛС".

Как выяснили журналисты, с июля 2022 по июль 2023 эти компании получили от ГП "Гарантированный покупатель" более 320 миллионов гривен. Выплаты за производимую электроэнергию получил и ряд других солнечных станций.

Вместе с тем, в "Укрэнерго" сообщили, что с 1 июля 2022 года большинство солнечных станций работают в несинхронном режиме с энергосистемой Украины. То есть, с ними нет физической связи из-за поврежденных или отключенных линий электропередач.

Следовательно, есть сомнения, что электроэнергия от этих станций попадала в украинскую сеть, а ГП "Гарантированный покупатель" должно оплачивать только ту энергию, которая попадает на рынок. Кроме того, данные об объемах производимого этими станциями электричества просто невозможно проверить.

Один из представителей ООО "Грин Энерджи Токмак" и "Грандпауэр ЛЛС" анонимно сообщил, что нет технической возможности проверить, в какую энергосистему идет производимая энергия. Вместе с тем он убежден, что при любых условиях это электричество является украинским и должно оплачиваться как попавшее на рынок, ведь компании имеют кредиты, которые должны отдавать банкам.