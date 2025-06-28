Самые популярные авто мая: Renault, Toyota и Skoda

В мае украинцы и отечественные компании приобрели 6,7 тысячи новых легковых автомобилей. Этот показатель на 14,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 11,2% больше, чем в апреле.

Украинцы активно импортируют авто

Об этом сообщил Институт исследований авторынка, передает 24 Канал. Абсолютное большинство новых авто, а именно 97,5% – импортировали из-за рубежа. При этом авто украинского производства составляли 2,5% от общего количества – 166 машин.

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В тройке самых популярных моделей на украинском рынке:

Renault Duster,

Toyota RAV4,

Toyota Land Cruiser Prado.

Интересно, что одной из самых громких новинок месяца стал Volkswagen ID.Unix – первый в мире электрический AI-SUV-купе, созданный специально для рынка Китая. Он довольно быстро стал популярным, войдя в топ-10 в Украине.

Skoda Karoq – лидер среди сереж авто украинской сборки

Среди авто, официально зарегистрированных как собранные в Украине, лидером стал кроссовер Skoda Karoq – 86 единиц, изготовленных на закарпатском заводе "Еврокар". Другие отечественные модели представлены преимущественно переоборудованными автомобилями спецназначения: для полиции, медицинских служб и тому подобное.

По типам двигателей, лидируют бензиновые авто – 35,8% от общего количества продаж. На втором месте – гибриды (27,2%), которые уверенно опережают электромобили (18,7%). Дизельные авто потеряли позиции и закрывают рейтинг с долей 18,3%.