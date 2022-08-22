Впервые за 30 лет: портовики Британии бастуют, потому что не согласны с повышением зарплат

Сотрудники крупнейшего порта Великобритании в Филикстоу объявили 8-дневную забастовку. Почти 2 тысячи членов профсоюза Unite не выходят на работу, потому что не согласны с предложением повышения зарплат.

Отмечается, что саботаж работы портовиками британского Филикстоу происходит впервые за последние 30 лет. Среди бастующих – около 1 900 водителей кранов, механизаторов и грузчиков, которые загружают и разгружают торговые суда. Всего же в порту трудоустроено 2 550 человек.

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Почему портовики бастуют

Сотрудники порта отклонили предложение Felixstowe Dock и Railway Company по повышению заработных плат в размере 7%. Забастовщики отмечают, что такой рост оплаты труда является ниже уровня инфляции в Великобритании.

Пикетная линия возле порта выстроилась около 6 часов утра 21 августа. Профсоюз заявил, что работники будут дежурить у входа на территорию до 22 вечера ежедневно, на протяжении всей 8-суточной забастовки. Их активно поддерживает общественность.

Реакция руководства

Руководство порта назвало ситуацию "досадной". Представитель компании-работодателя Пол Дэйви отметил, что средняя зарплата сотрудников составляет около 43 тысяч фунтов стерлингов в год, и им предложили повышение на 7%, а также дополнительную единовременную выплату в размере 500 фунтов.

Таким образом, по его словам, предложение фактически увеличивает зарплаты от 8,1 до 9,6% в зависимости от категории работника, когда средний рост зарплат на фоне инфляции в Великобритании составляет всего 5%.

Наша экономика падает, мы входим в рецессию. Я считаю, что от нас поступило действительно справедливое предложение,

– добавил Дэйви.

К слову, грузоперевозчик Logistics UK заявил, что не ожидает массовых сбоев поставок в результате забастовки. Вместе с тем, если демонстрация продлится дольше заявленных 8 дней, это может заставить поставщиков искать новые маршруты доставки грузов.

Отметим, что порт в Филикстоу является самым загруженным в Великобритании, на него приходится около 48% всех контейнерных перевозок страны. Аналитики предполагают, что вследствие долговременной забастовки придется изменить цепочки поставок, но имеющаяся инфраструктура может не справиться с проблемой, а логистические компании начнут нести значительные финансовые убытки.