Последствия аварии на борту Alaska Airlines: в Boeing сменят высшее руководство

В компании Boeing произойдут кадровые изменения одних из ключевых должностей. Все из-за инцидента, когда двери самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines вылетели во время полета.

Кадровые изменения в Boeing

Исполнительный директор Boeing Дейв Калхун покинет свой пост уже в конце 2024 года. Калхун описал январскую аварию на рейсе Alaska Airlines как "переломный момент" для Boeing.

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Во внутренней записке для сотрудников он сказал, что компания "должна продолжать реагировать на эту аварию со смирением и полной прозрачностью".

Также покинет совет директоров председатель компании Ларри Келлнер, которого на посту сменит бывший исполнительный директор Qualcomm Стив Молленкопф.Также в Boeing сменят руководителя подразделения коммерческих самолетов Стена Дила. Его в компании решили отправят на пенсию, а вместо него подразделение возглавит главный операционный директор Стефани Поуп.

Авария с оторванной дверью

В январе, когда дверь самолета Boeing вылетела во время полета. После этого аварию и ее причину начали расследовать Министерство юстиции США и Федеральное управление авиации США Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) во время аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Также в FAA рекомендовали авиакомпаниям, которые эксплуатируют самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены после того, как некоторые операторы сообщили о неопределенные проблемы с болтами во время проверок.

Напомним! Профсоюз компании Boeing Co. впервые за последние 16 лет начал переговоры по поднятию зарплаты на 40%.