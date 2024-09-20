Один из крупнейших покупателей угля в Азии больше не сотрудничает с Россией

Компания Taiwan Cement Corporation (TCC) отказалась покупать уголь в России, пишут российские СМИ. С сентября этого года их сотрудничество полностью завершено.

Taiwan Cement Corporation не сотрудничает с Россией

Taiwan Cement Corporation, который является одним из крупнейших импортеров угля в Тайване, полностью прекратил сотрудничество с Россией.

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Компания закупала топливо в России для своей электростанции Хопинг. Уже с сентября 2024 года никаких контрактов продлено не будет, а последняя поставка продукции состоится в октябре.

Напомним! Тайвань является одним из 5 крупнейших импортеров российского угля. С весны 2023 года по весну 2024 года он закупил 10 миллионов тонн продукции.

С начала войны Тайвань инвестировал примерно 3,5 миллиарда долларов в закупку российского угля, что составляет около 5% от общего объема российского экспорта угля. Примечательно, что поставки угля на Тайвань значительно выросли: в 2024 году прогнозируется 30% рост по сравнению с 2023 годом, а по сравнению с 2022 годом – в 1,5 раза.