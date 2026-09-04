Украинским продавцам приготовиться: в ЕС ввели новый сбор для посылок

3 сентября Рада ЕС одобрила масштабную реформу таможенных правил, которая изменит порядок работы с товарами, продаваемыми через Интернет. Новые правила могут затронуть 25 000 украинских мелких экспортеров.

Что изменится для онлайн-торговли

Изменения предусматривают усиление ответственности e-commerce-платформ, новый сбор за мелкие посылки и создание единого таможенного органа ЕС, сообщает Европейский Совет.

Одним из ключевых изменений станет новый статус для маркетплейсов, работающих с товарами из стран за пределами ЕС: если через такие платформы товары продаются европейским потребителям, сами площадки будут считаться импортерами. Соответственно, именно они будут нести ответственность за выполнение таможенных формальностей и уплату необходимых платежей, а не конечный покупатель.

Для операторов, нарушающих таможенные правила, введут новую систему санкций. В самых серьезных случаях штраф может составить до 6% годовой стоимости импорта товаров компании за предыдущий год. Кроме того, нарушителям могут грозить:

Лишение таможенных льгот; ограничение доступа к онлайн-платформам; Другие санкции в зависимости от характера нарушения.

Еще одно изменение коснется мелких посылок. До 1 ноября 2026 года ЕС планирует ввести единый сбор за обработку небольших отправлений, поступающих через электронную коммерцию. Его размер будет определять Европейская комиссия.

Когда новые правила вступят в силу

Европарламент должен окончательно одобрить текст реформы в сентябре. После этого документ подпишут и опубликуют в официальном журнале ЕС. Использование таможенного дата-хаба станет обязательным:

для компаний, занимающихся электронной коммерцией, – с 1 июля 2028 года;

для всех остальных трейдеров – с 1 марта 2034 года.

Как это может повлиять на украинских продавцов

Изменения могут напрямую коснуться украинских продавцов на Etsy, eBay, Amazon и других международных маркетплейсах, которые отправляют товары покупателям в страны Евросоюза.

По данным Укрпочты, в Украине насчитывается около 25 000 мелких экспортеров. Совокупный объем продаж этих компаний превышает 550 миллионов долларов.

То есть потенциально изменения могут затронуть значительное количество украинских предприятий малого и среднего бизнеса, которые используют международные маркетплейсы для выхода на европейских покупателей.

К тому же европейский рынок уже занимает ключевое место в украинском товарном экспорте: в 2025 году Украина экспортировала в европейские страны товаров на 25,48 миллиардов долларов. Это составило 63,1% всего товарного экспорта Украины.

Крупнейшими направлениями были:

Польша – 5,05 миллиардов долларов; Германия – 2,44 миллиарда долларов; Италия – 2,28 миллиарда долларов.

Напомним, что отдельно от новой таможенной реформы ЕС уже ввел временную пошлину в размере 3 евро на посылки стоимостью до 150 евро. Она действует с 1 июля 2026 года.

Пошлина начисляется за каждую отдельную категорию товаров в посылке в соответствии с таможенной классификацией. Новый сбор, прежде всего, может отразиться на конечной стоимости покупок на китайских маркетплейсах, однако его влияние будет зависеть от того, кто возьмет эти дополнительные расходы на себя.