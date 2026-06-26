Что именно изменится

Новые правила распространяются на все коммерческие отправления в страны ЕС независимо от стоимости товара. Также они касаются подарков, если их задекларированная стоимость превышает 45 евро, сообщили в "Укрпочте".

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Помимо обязательного сбора в размере 3 евро, к отправлениям могут применяться НДС (если он не был уплачен через систему IOSS), а также местные сборы за таможенное оформление или обработку отправлений. Их перечень и размер определяются отдельно каждой страной ЕС.

За что нужно платить 3 евро:

Новый платеж начисляется не за количество товаров, а за каждую отдельную товарную категорию (tariff subheading), указанную в декларации.

Например, если в одной посылке находятся платье и книги, придется уплатить два отдельных сбора — по 3 евро за каждую категорию товара.

В то же время, если отправляются одинаковые товары с одним кодом, например несколько пар носков разных цветов, сбор составит всего 3 евро.

Что говорят в "Укрпочте"

В "Укрпочте" сообщили, что компания уже адаптировала свои сервисы к новым требованиям Евросоюза. Для этого оператор подключился к автоматизированной системе International Post Corporation (IPC).

Благодаря этому информация о декларациях и уплате необходимых платежей будет поступать таможенным органам еще до прибытия отправления, что должно ускорить оформление и снизить риск задержек.

Укрпочта доставляет отправления в более чем 230 стран и территорий мира и является членом Всемирного почтового союза. Когда Соединенные Штаты изменили правила беспошлинного ввоза товаров, "Укрпочта" вместе с Royal Mail стала одной из первых почтовых служб мира, внедривших необходимые технологические решения. Мы не приостанавливали отправку ни на один день. Так же подготовились и к новым требованиям Европейского Союза,

– говорит генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Что говорит "Новая почта"

В компании подчеркивают, что теперь особенно важно правильно определять и выполнять ряд действий, сообщила Head of Legal в Nova Global Ольга Кальницкая.

По её словам, эта мера временная: действует до 1 июля 2028 года, пока не заработает EU Customs Data Hub и не будут введены постоянные тарифные ставки. Поэтому бизнесу стоит обратить внимание на следующее:

Корректность кодов HS становится критически важной. Ошибка в классификации может привести к корректировке таможенных платежей, задержкам и рискам при таможенном оформлении Важно пересмотреть условия поставок (Incoterms), поскольку при использовании системы IOSS ответственность за уплату нового сбора обычно берет на себя продавец или электронная площадка. Регистрация в системе IOSS остается одним из ключевых инструментов для быстрого прохождения таможенного оформления.

К слову, в Украине впоследствии также введут налог на отдельные посылки. Речь идет о налоге на посылки с Temu и AliExpress.

Эксперты предупреждают: государство может оказаться не готовым к администрированию миллионов мелких посылок, а новая система создаст проблемы для таможни, почтовых операторов и самих покупателей.

Депутат Верховной Рады Нина Южанина в комментарии 24 Каналу рассказала, что после запуска новой модели украинцы могут даже не знать, зарегистрирован ли конкретный маркетплейс в системе налогообложения. Из-за этого часть людей рискует отказываться от посылок уже после их прибытия в Украину.