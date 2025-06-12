Бренд за фунт: сеть бюджетных магазинов получила нового владельца

Бюджетная сеть магазинов Poundland, которая стала известной благодаря продаже товаров за один фунт стерлингов, сменила владельца – американская инвестиционная компания Gordon Brothers приобрела ее за 1 фунт.

Почему продают сеть

Предыдущий владелец, польская группа Pepco, заявила, что была вынуждена избавиться от убыточного бизнеса после падения продаж в начале 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Несмотря на трудности, в компании отмечают, что Poundland остается популярным брендом с миллионами клиентов ежегодно.

Смотрите также Прямые конкуренты стали партнерами – OpenAI привлекает облака Google

На момент продажи сеть насчитывает 825 магазинов и около 16 000 сотрудников. В рамках реструктуризации возможно закрытие до 100 магазинов. Соответствующий план подадут в Высокий суд Англии.

Проблемы Poundland

Основными проблемами для сети стали рост страховых взносов для работодателей с апреля, высокая конкуренция на рынке и изменение потребительских привычек. Эксперты отмечают, что покупатели требуют не только низких цен, но и удобства, быстрой доставки и широкого ассортимента. Именно это обеспечивают онлайн-платформы, такие как Temu и Shein, которые постепенно вытесняют классические форматы дискаунтеров.

Несмотря на продажу, сеть продолжит работать под брендом Poundland в Великобритании и Dealz – в Ирландии и на острове Мэн. Руководство компании останется за действующим директором Барри Уильямсом.

Новые владельцы планируют вложить в реновацию сети около 80 миллионов фунтов стерлингов, в частности через кредитную линию и финансирование текущих расходов.