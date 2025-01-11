Почему в Украине выросла ставка военного сбора: объяснение специалиста

Рост военного сбора в Украине, который вступил в силу в конце 2024 года, стал результатом ряда экономических и геополитических факторов.

Почему возникла необходимость повысить налоги

Как объяснил 24 Каналу Ярослав Жалило, руководитель Центра экономических и социальных исследований в Национальном институте стратегических исследований, увеличение налоговой нагрузки обусловлено необходимостью обеспечить стабильное финансирование обороны в условиях войны.

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Справочно. Международная финансовая поддержка, которую Украина получает от партнеров, является фиксированной и распределяется по периодам. Однако большая часть этих средств не может использоваться для финансирования военных нужд, за исключением небольшой доли.

Ярослав Жалило объясняет, что на момент утверждения бюджета на 2024 год предполагалось, что активная фаза войны продлится не более полугода. Это повлияло на объем заложенных средств на безопасность и оборону, что впоследствии оказалось недостаточным.

Кроме того, в начале 2024 года Украина столкнулась с задержками финансовой помощи со стороны США. Это вызвало потребность в увеличении налоговых поступлений для покрытия критических расходов.

Украине удалось избежать кризиса

Несмотря на риски, которые возникли в начале 2024 года, Украине удалось избежать финансового кризиса благодаря нескольким ключевым факторам:

Успешное прохождение зимнего периода без значительных энергетических потерь, включая риски блэкаутов.

Стабилизация поступлений от международных партнеров во второй половине года.

Основной вопрос заключался в том, насколько Украина сможет самостоятельно обеспечить финансирование обороны и безопасности. Внешние ресурсы не покрывают этих расходов, и страна должна опираться на внутренние резервы,

- объясняет Ярослав Жалило.

Новые ставки военного сбора коснутся зарплат, доходов ФЛП и других категорий налогообложения. Рост налоговой нагрузки, хоть и является временной мерой, направлено на поддержку армии в условиях длительной войны.