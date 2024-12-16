В Украине значительно вырастут тарифы на телефонную связь

Укртелеком объявил о существенном повышении тарифов на услуги фиксированной телефонной связи и проводного радиовещания для физических лиц с 1 января 2025 года.

Мобильные операторы подняли тарифы

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информацию на сайте компании. Предварительно мобильный оператор "Киевстар" сообщил о повышении тарифов на 25%.

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Так с 2025 года стоимость тарифа на проводное радио увеличится на 30,3%, со 145 до 189 гривен.

Как вырастет цена за услуги

Стоимость услуг телефонии для тарифного плана "простой" увеличится на 30,8%, с 195 до 255 гривен, "простой минимальный" – на 27,7%, с 195 до 249 гривен, "домашний базовый" – на 27,5%, с 255 до 325 гривен, а "домашний безлимитный" – на 29%, с 255 до 329 гривен.

Укртелеком сообщил о росте дохода на 16% за первые девять месяцев 2024 года, увеличив его с 3,1 миллиарда гривен до 3,6 миллиарда гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За три квартала 2024 года EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) компании уменьшилась на 15% до 850 миллионов гривен.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом Укртелеком сократил доход на 10% до 5 миллиардов гривен и EBITDA – на 16% до 1 миллиарда гривен.

Справочно. Компания является частью группы компаний СКМ Рината Ахметова.