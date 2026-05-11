Правила налогообложения международных посылок могут изменить: как это на самом деле будет работать

В Украине могут ввести новую модель налогообложения международных почтовых отправлений. Речь идет о законопроектах 15112–Д и 12360. Сейчас они активно обсуждаются в обществе.

Что украинцам следует знать о правилах налогообложения международных посылок?

Что на самом деле означает отмена льготы на посылки, рассказали в Минфине.

В ведомстве рассказали, что процедура получения посылок для конечного потребителя останется удобной и быстрой. То есть никаких задержек или очередей не ожидается. Система IOSS предусматривать полную цифровизацию и автоматический обмен данными между иностранными маркетплейсами, почтовыми операторами и таможенными органами.

Кроме того, законопроект №15112-Д предусматривает расширение возможностей для поддержки Сил обороны. Действующее законодательство освобождает от НДС только беспилотные летательные аппараты без вооружения. А новый закон освободит от НДС вооруженные БПЛА и их части.

Заметьте! Ввести могут только специальные правила налогообложения для товаров, которые приобретены через маркетплейсы в пределах дистанционной продажи. А НДС будут включать в цену еще на этапе покупки.

В то же время для получателей изменений не ожидается – обязанность по начислению и уплате НДС возлагается на маркетплейс. А для украинцев налог автоматически будет включаться в цену товара непосредственно в момент оформления покупки.

Кроме того, будут четко разграничены коммерческие операции и частные некоммерческие отправления.

Посылки "от человека к человеку" (C2C) стоимостью до 45 евро не будут облагаться НДС, если не имеют целью дальнейшую реализацию.

Лимиты на товары в несопровождаемом багаже – до 150 евро без уплаты налогов.

Следует также добавить, что украинские предприниматели всегда платили 20% НДС. Но иностранные онлайн-продавцы и импортеры – нет.

По оценкам экспертов, изменения могут обеспечить поступления в государственный бюджет около 10 миллиардов гривен ежегодно.

Относительно бизнеса: законодательством предусмотрен переходный период – новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2027 года. А решение о начале будет принято только после подтверждения полной готовности ІТ-компонента таможенных органов и соответствующего программного обеспечения маркетплейсов.

Важно! В течение первого года действия системы за непреднамеренные ошибки в уплате НДС не будет применяться административная ответственность.

Также это не станет "ударом по кошелькам" – только ударом "по тени". Сейчас из 75 миллионов посылок ежегодно реально облагается налогом меньше, чем 1%. А контрабанда прекратит работать. На сегодня коммерческие партии искусственно дробят на мелкие "личные" посылки до 150 евро, чтобы избежать налогов, о чем сообщили в Минфине.

Более того, это не испугает и маркетплейсы. Евросоюз ввел аналогичную модель еще в 2021 году, а ни один крупный маркетплейс с европейского рынка не ушел.

Украинские производители и ритейл уже работают с уплатой всех налогов, поэтому реформа не создает для них новой нагрузки,

– говорится в тексте.

Ни один производитель, торговая сеть или бизнес-ассоциация не заявляли о необходимости повышения цен из-за реформы. А опыт ЕС также не показал массового роста цен.

Напомним, что 6 мая Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение:

рекомендовать Парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект № 15112-Д о налогообложении НДС операций электронной торговли; принять во втором чтении проект закона № 12360 по оценке эффективности таможенных органов и внедрению таможенных процедур для посылок.

Оба документа взаимосвязаны. Об этом заявили в Министерстве финансов Украины.

Принятие законопроектов является "структурным маяком" Меморандума с Международным валютным фондом. Новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2027 года.

Обратите внимание! Сейчас законопроекты готовятся к рассмотрению.

Что еще стоит знать о законопроектах?

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что предложенные изменения являются "малоэффективными". Он добавил, что сомневается, что законопроект вообще примут. Нардеп также отметил, что доба новость в том, что "они не работают".

Народный депутат Нина Южанина рассказала для 24 Канала, что если правила налогообложения международных посылок изменят, то граждане могут даже не знать, зарегистрирован ли конкретный маркетплейс в системе налогообложения. То есть какая-то часть людей может отказываться от посылок. Но уже после их прибытия в Украину.