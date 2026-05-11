Правила налогообложения международных посылок могут изменить: как это на самом деле будет работать
- В Украине могут ввести новую модель налогообложения международных почтовых отправлений, в частности для дистанционных покупок через маркетплейсы.
- Законопроекты предусматривают переходный период до 2027 года, а изменения могут принести в бюджет около 10 миллиардов гривен ежегодно.
В Украине могут ввести новую модель налогообложения международных почтовых отправлений. Речь идет о законопроектах 15112–Д и 12360. Сейчас они активно обсуждаются в обществе.
Что украинцам следует знать о правилах налогообложения международных посылок?
Что на самом деле означает отмена льготы на посылки, рассказали в Минфине.
В ведомстве рассказали, что процедура получения посылок для конечного потребителя останется удобной и быстрой. То есть никаких задержек или очередей не ожидается. Система IOSS предусматривать полную цифровизацию и автоматический обмен данными между иностранными маркетплейсами, почтовыми операторами и таможенными органами.
Кроме того, законопроект №15112-Д предусматривает расширение возможностей для поддержки Сил обороны. Действующее законодательство освобождает от НДС только беспилотные летательные аппараты без вооружения. А новый закон освободит от НДС вооруженные БПЛА и их части.
Заметьте! Ввести могут только специальные правила налогообложения для товаров, которые приобретены через маркетплейсы в пределах дистанционной продажи. А НДС будут включать в цену еще на этапе покупки.
В то же время для получателей изменений не ожидается – обязанность по начислению и уплате НДС возлагается на маркетплейс. А для украинцев налог автоматически будет включаться в цену товара непосредственно в момент оформления покупки.
Кроме того, будут четко разграничены коммерческие операции и частные некоммерческие отправления.
- Посылки "от человека к человеку" (C2C) стоимостью до 45 евро не будут облагаться НДС, если не имеют целью дальнейшую реализацию.
- Лимиты на товары в несопровождаемом багаже – до 150 евро без уплаты налогов.
Следует также добавить, что украинские предприниматели всегда платили 20% НДС. Но иностранные онлайн-продавцы и импортеры – нет.
По оценкам экспертов, изменения могут обеспечить поступления в государственный бюджет около 10 миллиардов гривен ежегодно.
Относительно бизнеса: законодательством предусмотрен переходный период – новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2027 года. А решение о начале будет принято только после подтверждения полной готовности ІТ-компонента таможенных органов и соответствующего программного обеспечения маркетплейсов.
Важно! В течение первого года действия системы за непреднамеренные ошибки в уплате НДС не будет применяться административная ответственность.
Также это не станет "ударом по кошелькам" – только ударом "по тени". Сейчас из 75 миллионов посылок ежегодно реально облагается налогом меньше, чем 1%. А контрабанда прекратит работать. На сегодня коммерческие партии искусственно дробят на мелкие "личные" посылки до 150 евро, чтобы избежать налогов, о чем сообщили в Минфине.
Более того, это не испугает и маркетплейсы. Евросоюз ввел аналогичную модель еще в 2021 году, а ни один крупный маркетплейс с европейского рынка не ушел.
Украинские производители и ритейл уже работают с уплатой всех налогов, поэтому реформа не создает для них новой нагрузки,
– говорится в тексте.
Ни один производитель, торговая сеть или бизнес-ассоциация не заявляли о необходимости повышения цен из-за реформы. А опыт ЕС также не показал массового роста цен.
Напомним, что 6 мая Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение:
- рекомендовать Парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект № 15112-Д о налогообложении НДС операций электронной торговли;
- принять во втором чтении проект закона № 12360 по оценке эффективности таможенных органов и внедрению таможенных процедур для посылок.
Оба документа взаимосвязаны. Об этом заявили в Министерстве финансов Украины.
Принятие законопроектов является "структурным маяком" Меморандума с Международным валютным фондом. Новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2027 года.
Обратите внимание! Сейчас законопроекты готовятся к рассмотрению.
Что еще стоит знать о законопроектах?
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что предложенные изменения являются "малоэффективными". Он добавил, что сомневается, что законопроект вообще примут. Нардеп также отметил, что доба новость в том, что "они не работают".
Народный депутат Нина Южанина рассказала для 24 Канала, что если правила налогообложения международных посылок изменят, то граждане могут даже не знать, зарегистрирован ли конкретный маркетплейс в системе налогообложения. То есть какая-то часть людей может отказываться от посылок. Но уже после их прибытия в Украину.