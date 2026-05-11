Що українцям слід знати про правила оподаткування міжнародних посилок?

Що насправді означає скасування пільги на посилки, розповіли у Мінфіні.

У відомстві розказали, що процедура отримання посилок для кінцевого споживача залишиться зручною та швидкою. Тобто жодних затримок або черг не очікується. Система IOSS передбачатиме повну цифровізацію та автоматичний обмін даними між іноземними маркетплейсами, поштовими операторами та митними органами.

Крім того, законопроєкт №15112-Д передбачає розширення можливостей для підтримки Сил оборони. Чинне законодавство звільняє від ПДВ лише безпілотні літальні апарати без озброєння. А новий закон звільнить від ПДВ озброєні БПЛА та їх частини.

Зауважте! Запровадити можуть лише спеціальні правила оподаткування для товарів, які придбані через маркетплейси в межах дистанційного продажу. А ПДВ включатимуть у ціну ще на етапі покупки.

Водночас для отримувачів змін не очікується – обов’язок щодо нарахування та сплати ПДВ покладається на маркетплейс. А для українців податок автоматично включатиметься у ціну товару безпосередньо в момент оформлення покупки.

Крім того, будуть чітко розмежені комерційні операції та приватні некомерційні відправлення.

Посилки "від людини до людини" (C2C) вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться ПДВ, якщо не мають на меті подальшу реалізацію.

Ліміти на товари у несупроводжуваному багажі – до 150 євро без сплати податків.

Слід також додати, що українські підприємці завжди платили 20% ПДВ. Але іноземні онлайн-продавці та імпортери – ні.

За оцінками експертів, зміни можуть забезпечити надходження до державного бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку.

Щодо бізнесу: законодавством передбачено перехідний період – нові правила набудуть чинності не раніше 1 січня 2027 року. А рішення про початок буде прийнято лише після підтвердження повної готовності ІТ-компоненту митних органів та відповідного програмного забезпечення маркетплейсів.

Важливо! Протягом першого року дії системи за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ не буде застосовуватися адміністративна відповідальність.

Також це не стане "ударом по гаманцях" – лише ударом "по тіні". Наразі з 75 мільйонів посилок щорічно реально оподатковується менше, ніж 1%. А контрабанда припинить працювати. Станом на сьогодні комерційні партії штучно дроблять на дрібні "особисті" посилки до 150 євро, щоб уникнути податків, про що повідомили у Мінфіні.

Ба більше, це не злякає й маркетплейси. Євросоюз запровадив аналогічну модель ще у 2021 році, а жоден великий маркетплейс з європейського ринку не пішов.

Українські виробники та ритейл уже працюють зі сплатою всіх податків, тому реформа не створює для них нового навантаження,

– йдеться у тексті.

Жодний виробник, торгова мережа чи бізнес-асоціація не заявляли про необхідність підвищення цін через реформу. А досвід ЄС також не показав масового зростання цін.

Нагадаємо, що 6 травня Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення:

рекомендувати Парламенту прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт № 15112-Д про оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі; ухвалити у другому читанні проєкт закону № 12360 щодо оцінки ефективності митних органів та впровадження митних процедур для посилок.

Обидва документи взаємопов'язані. Про це наголосили у Міністерстві фінансів України.

Ухвалення законопроєктів є "структурним маяком" Меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Нові правила набудуть чинності не раніше 1 січня 2027 року.

Зверніть увагу! Зараз законопроєкти готуються до розгляду.

Що ще варто знати про законопроєкти?

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що запропоновані зміни є "малоефективними". Він додав, що сумнівається, що законопроєкт взагалі ухвалять. Нардеп також зазначив, що доба новина у тому, що "вони не працюють".

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла для 24 Каналу, що якщо правила оподаткування міжнародних посилок змінять, то країнці можуть навіть не знати, чи зареєстрований конкретний маркетплейс у системі оподаткування. Тобто якась частина людей може відмовлятися від посилок. Але вже після їхнього прибуття в Україну.