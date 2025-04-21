Правительство изменило правила для проектов со значительными инвестициями

Кабмин разрешил инвесторам вкладывать средства в проекты до подачи заявки на государственную поддержку. Теперь не надо ждать 18 месяцев, как это предполагалось ранее.

Почему это важно

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минэкономики. Сделанные заранее инвестиции не будут включаться в общий объем "значительных инвестиций", и нововведение позволяет компаниям не откладывать реализацию своих планов.

Смотрите также Какой бизнес можно открыть за 1000 долларов: 7 идей для старта с минимальными инвестициями

"Это пример конструктивного сотрудничества между государством и бизнесом, которая способствует экономическому росту и финансовой независимости", – отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Заметьте. Государство поддерживает масштабные инвестпроекты в рамках программы "Сделано в Украине". По условиям, компании, инвестирующие от 12 миллионов евро, могут получить компенсацию до 30% капитальных затрат. Продолжительность таких проектов может достигать 5 лет.

Какие отрасли в приоритете

Среди приоритетных отраслей - перерабатывающая промышленность, логистика, добыча, здравоохранение, образование, культура, спорт, туризм, ИТ и другие.