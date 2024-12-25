Налоги в 2025 году: какими будут предельные размеры доходов ФЛП 1–3 групп

После публикации Государственного бюджета на 2025 год были обнародованы основные финансовые показатели по минимальной заработной плате и прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Вслед за этим налоговая служба обнародовала предельные объемы дохода для физических лиц-предпринимателей, отнесенных к 1–3 группам, на следующий год

Размеры доходов для ФЛП 1–3 групп

24 Канал рассказывает, какие лимиты будут действовать для ФЛП 1–3 групп и как это скажется на предпринимателях.

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В 2025 году предельные размеры доходов для физических лиц-предпринимателей на едином налоге будут выглядеть следующим образом:

ФЛП 1 группы: до 1 336 000 гривен в год (167 минимальных зарплат).

ФЛП 2 группы: до 6 672 000 гривен в год (834 минимальные зарплаты).

ФЛП 3 группы: до 9 336 000 гривен в год (1 167 минимальных зарплат).

Минимальная заработная плата на начало 2025 года заложена на уровне 8 000 гривен, что и стало основой для расчета этих лимитов.

Ставки налогов:

ФЛП I группы будут платить единый налог фиксированной суммы, в зависимости от решений местных властей.

ФЛП II группы будут платить ежемесячный налог в размере до 20% от минимальной зарплаты.

ФЛП III группы - 3% от дохода (с НДС) или 5% (без НДС).

Обратите внимание! С 2025 года отменяется возможность добровольной неуплаты ЕСВ. Все ФЛП, независимо от наличия дохода, должны будут платить ЕСВ в размере 22% от минимальной зарплаты (1 760 гривен в месяц).

Военный сбор:

Для ФЛП 1-2 групп установлена фиксированная ставка – 800 гривен ежемесячно.

Для ФЛП 3 группы – 1% от дохода.

Эти изменения направлены на поддержку прозрачной финансовой системы и стабилизацию налоговых поступлений.

Подробно об уплате налогов в зависимости от группы ФЛП

Первая группа на едином налоге будет платить 302,80 гривен ежемесячно до 20 числа. Кроме того, налогоплательщики будут обязаны платить 800 гривен военного сбора, который определяется на уровне 10% от минимальной заработной платы. Также единый социальный взнос в размере 1 760 гривен – ежемесячно.

Налоговый консультант Михаил Смокович объяснил у себя на ютуб-канале, что налоговая нагрузка составит почти 3 тысячи ежемесячно.

Хотя ЕСВ уплачивается поквартально, на квартал получается 5 280 гривен, однако, если комфортно платить помесячно, можно платить помесячно. Если считать помесячно, то общая налоговая нагрузка получается 2 862,80 гривен,

– сказал Смокович.

Вторая группа будет платить 1 600 гривен единого налога каждый месяц до 20 числа, 800 гривен –военного сбора каждый месяц до 20 числа, ЕСВ – 1 760 гривен. В общем получается 4 160 гривен в месяц.

Третья группа платит 5% единого налога от дохода, военный сбор составляет 1%, ЕСВ – 1 760 гривен из расчета на месяц.

Важно! Налогоплательщики обязаны платить 5% единого налога и 1% военного сбора до конца каждого квартала, с максимальным продлением на 10 дней после предельного срока подачи декларации. Это означает, что физические лица имеют всего 40 дней после завершения квартала для выполнения своих обязательств по уплате обоих налогов.