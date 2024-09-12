Гранитное предприятие коллаборанта Сальдо выставили на продажу: за какую сумму его готовы приобрести

Национализированное предприятие по добыче гранита в Житомирской области, которое ранее принадлежало семье коллаборанта Владимира Сальдо, будет продано за немалую сумму. Сколько за него отдаст новый владелец, читайте далее.

За сколько продали предприятие Сальдо

Стартовая цена предприятия семьи Сальдо во время аукциона составляла 3,2 миллиона гривен. Впрочем, победитель аукциона ООО "Агромехтрейд" предложил 5,9 миллиона гривен. Все средства, полученные от продажи национализированных активов коллаборанта, направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Читайте также: Активы коллаборанта Сальдо планируют приватизировать

Однако, нынешние владельцы предприятия Сальдо получили активы, имеющие серьезные финансовые проблемы. По состоянию на 30 июня 2024 года, просроченная кредиторская задолженность превышает 4 миллиона гривен, в частности:

заработная плата – 730 156,58 гривны;

перед бюджетом – 446 382,18 гривны;

другая кредиторская задолженность – 2 883 362,13 гривны.

Однако, сумма дебиторской задолженности также значительная, и составляет почти 6,3 миллиона гривен. По итогам первого полугодия, чистый убыток предприятия достиг почти 4 миллиона гривен.