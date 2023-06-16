Малые предприниматели могут получить помощь в 4 тысячи евро: что нужно сделать

Европейский союз и Германия профинансировали сотни грантов для украинских малых предпринимателей. Прием заявок начнется уже 1 июля.

В рамках инициативы ЕС EU4Business немецкое общество международного сотрудничества GIZ и Фонд развития предприятия запустили программу безвозвратных грантовых выплат для украинского микробизнеса. Реализацией программы будет заниматься государственный Ощадбанк.

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Что нужно сделать для получения помощи

Гранты будут выдаваться на неотложные расходы, это может быть замена поврежденного оборудования, переезд или возврат, а также на нужды в оборотных деньгах. Цель проекта состоит в помощи непрерывной деятельности малого и микробизнеса.

Деньги будут предоставляться как безвозвратные выплаты. Максимальная сумма – 4 тысячи евро, но точную сумму будет определять специальная комиссия.

Кто может получить грант:

микробизнес в наиболее пострадавших регионах (в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской и Херсонской областях);

предприятия, вернувшиеся на деоккупированные территории (будут учтены все, которые будут освобождены от россиян на момент подачи заявок);

Заполнить соответствующую заявку на портале Дия можно будет с 1 июля. В общей сложности программа может помочь для 750 предприятий и предпринимателей. Гранты будут выдавать в течение года, на рассмотрение можно попасть в любой момент.

Ощадбанк будет проверять деловую репутацию заявителей, открывать счета и контролировать, что все деньги использовались по целевому назначению. При возникновении вопросов можно звонить по телефону 0 800 219 800.