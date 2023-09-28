БЭБ разоблачило представителя всемирно известного такси в неуплате налогов на 40 миллионов

Компания, представляющая популярное на весь мир такси в Украине, разоблачили в уклонении от уплаты налога. В схеме было задействовано высшее руководство фирмы.

Чем обернулась "экономия" на налогах

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили попытки одной из фирм уклониться от уплаты налога в размере 40 миллионов гривен. Речь идет о предприятии, выступавшем партнером всемирно известной платформы такси в Украине.

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Схему по уклонению от уплаты налогов организовали директор фирмы, ее сообщник и главный бухгалтер. Деньги, которые водители получали от пассажиров, шли напрямую компании, владевшей платформой. После этого высчитывалась комиссия, и заработок поступал фигурантке дела.

После этого злоумышленники обналичивали через ФЛПов, которые были подконтрольны фигурантам. Они платили по предоставлению информационных услуг, которых на самом деле не существовало.

Предприятие злоумышленников не представило ни одного отчета в 2019, 2021 и 2022 году.

Руководители фирмы и ее сообщникам уже сообщили о подозрении. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 статьи 212 УК Украины. Максимальное наказание предусматривает три года лишения свободы с конфискацией имущества.