Чем обернулась "экономия" на налогах
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили попытки одной из фирм уклониться от уплаты налога в размере 40 миллионов гривен. Речь идет о предприятии, выступавшем партнером всемирно известной платформы такси в Украине.
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Схему по уклонению от уплаты налогов организовали директор фирмы, ее сообщник и главный бухгалтер. Деньги, которые водители получали от пассажиров, шли напрямую компании, владевшей платформой. После этого высчитывалась комиссия, и заработок поступал фигурантке дела.
После этого злоумышленники обналичивали через ФЛПов, которые были подконтрольны фигурантам. Они платили по предоставлению информационных услуг, которых на самом деле не существовало.
Руководители фирмы и ее сообщникам уже сообщили о подозрении. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 статьи 212 УК Украины. Максимальное наказание предусматривает три года лишения свободы с конфискацией имущества.