Чим обернулась "економія" на податках

Детективи Бюро економічної безпеки викрили намагання однієї з фірм ухилитися від сплати податку в розмірі 40 мільйонів гривень. Йдеться про підприємство, яке виступало партнером всесвітньо відомої платформи таксі в Україні.

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Схему з ухиляння від сплати податків організували директорка фірми, її спільник та головний бухгалтер. Гроші, які водії отримували від пасажирів, йшли напряму компанії, яка була власником платформи. Після цього вираховувалася комісія, і заробіток надходив фігурантці справи.

Після цього зловмисники переводили гроші в готівку через ФОПів, які були підконтрольні фігурантам. Вони платили з надання інформаційних послуг, яких насправді не існувало.

Важливо! Підприємство зловмисників не подало жодного звіту у 2019, 2021 та 2022 році.

Керівниці фірми та її спільникам вже повідомили про підозру. Кримінальна справа відкрита за ч. 3 статті 212 КК України. Максимальне покарання передбачає три роки позбавлення волі з конфіскацією майна.