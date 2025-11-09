ФЛП закрыто, но у налоговой есть вопросы: что нужно знать предпринимателям

Прекращение деятельности ФЛП не отменяет проверки со стороны налоговой. Например, после подачи заявления и внесения данных в специальный реестр налоговая еще проводит проверку, окончательный расчет и снимает предпринимателя с учета только тогда, когда все налоги и взносы уплачены.

Когда ФЛП официально закрыт?

Согласно Налоговому кодексу Украины внесение в Государственный реестр записи о прекращении предпринимательской деятельности ФЛП или независимой профессиональной деятельности физического лица осуществляется в 2-х случаях, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины в Донецкой области.

Речь идет о внесении в Единый государственный реестр, запись в котором фиксирует дату прекращения деятельности;

А также если человек, который имеет независимую профессиональную деятельность (например, адвокат, нотариус или аудитор), прекращает, приостанавливает работу или меняет форму деятельности, то это считается официальным с даты, когда уполномоченный орган принял соответствующее решение или с другой даты, определенной законом.

Обратите внимание! Снимается ФЛП с учета если: предприниматель сам решил закрыть ФЛП, есть решение суда о прекращении деятельности, или же предприниматель умер, его объявили умершим или признали без вести пропавшим.

В то же время в Главном управлении ГНС в Полтавской области отмечается, что после поступления сведений о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица налоговая проводит следующие процедуры: проверку, окончательный расчет по уплате единого взноса, закрытие интегрированных карточек плательщика (ИКП).

Зато закрытие ИКП возможно только при условии, что все налоги уплачены или списаны. Речь идет о налоговом долге, недоимка по ЕСВ, штрафы или пеня.

Какие штрафы могут получать ФЛП и за что?