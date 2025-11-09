ФОП закрито, але податкова має питання: що треба знати підприємцям

Припинення діяльності ФОП не скасовує перевірки з боку податкової. Наприклад, після подання заяви та внесення даних до спеціального реєстру податкова ще проводить перевірку, остаточний розрахунок і знімає підприємця з обліку лише тоді, коли всі податки та внески сплачені.

Коли ФОП офіційно закритий?

Відповідно до Податкового кодексу України внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької діяльності ФОП чи незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у 2-х випадках, передає 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу України у Донецькій області.

Йдеться про внесення до Єдиного державного реєстру, запис в якому фіксує дату припинення діяльності;

А також якщо людина, яка має незалежну професійну діяльність (наприклад, адвокат, нотаріус чи аудитор), припиняє, призупиняє роботу або змінює форму діяльності, то це вважається офіційним з дати, коли уповноважений орган ухвалив відповідне рішення або з іншої дати, визначеної законом.

Зверніть увагу! Знімається ФОП з обліку якщо: підприємець сам вирішив закрити ФОП, є рішення суду про припинення діяльності, або ж підприємець помер, його оголосили померлим або визнали безвісти зниклим.

Водночас в Головному управлінні ДПС у Полтавській області зазначається, що після надходження відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи податкова проводить такі процедури: перевірку, остаточний розрахунок зі сплати єдиного внеску, закриття інтегрованих карток платника (ІКП).

Натомість закриття ІКП можливе лише за умови, що всі податки сплачені чи списані. Йдеться про податковий борг, недоїмка з ЄСВ, штрафи чи пеня.

Які штрафи можуть отримувати ФОП та за що?