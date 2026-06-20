Переход с ФЛП на ООО может стоить дорого: 8 ошибок, которые допускают предприниматели

В связи с ужесточением мер по борьбе с дроблением бизнеса всё больше украинских предпринимателей отказываются от статуса ФЛП и переходят на работу через ООО. Однако вместе с новым статусом приходят и новые правила, к которым многие оказываются не готовы.

Какие ошибки чаще всего допускают предприниматели

Бухгалтеры отмечают, что многие бывшие индивидуальные предприниматели продолжают работать по старым привычкам, из-за чего впоследствии сталкиваются с проблемами, пишет 7eminar.

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Среди наиболее частых ошибок специалисты выделяют следующие:

Использование денег компании для личных расходов

Самая распространенная ошибка бывших индивидуальных предпринимателей заключается в том, что они воспринимают средства ООО как свои собственные. Если у индивидуального предпринимателя деньги на счете фактически принадлежат самому предпринимателю, то у юридического лица все иначе.

Бывшие ФЛП часто оплачивают личные покупки корпоративной картой, не собирают подтверждающие документы и не оформляют авансовые отчеты. В результате это может повлечь за собой налоговые последствия и дополнительные вопросы во время проверок.

Работа со "своим" ФЛП

Еще одна типичная ситуация возникает, когда владелец ООО одновременно остается индивидуальным предпринимателем и продает своей же компании товары или услуги.

Закон этого не запрещает, но именно такие операции налоговики проверяют особенно тщательно. Аналогичное внимание может уделяться и сделкам с близкими родственниками. Поэтому значительно безопаснее, когда ООО покупает товары или услуги у несвязанного с ним ФЛП.

Символическая аренда и налоговый адрес в квартире

Предприниматели нередко сдают собственное имущество своему ООО практически бесплатно или устанавливают символическую арендную плату. Однако нерыночные условия могут вызвать лишние вопросы у контролирующих органов.

Кроме того, дополнительные риски возникают, когда налоговым адресом компании становится квартира учредителя, особенно если предприятие является плательщиком НДС.

Постоянные займы собственной компании

Многие владельцы финансируют деятельность ООО посредством возвратной финансовой помощи. Однако регулярные крупные займы могут вызвать вопросы относительно происхождения средств и экономической целесообразности таких операций.

Особое внимание налоговики уделяют срокам возврата, условиям договоров и крупным суммам финансовой помощи.

Недооценка документов и НДС

Бывшие индивидуальные предприниматели, особенно работающие по упрощенной системе, часто привыкли уделять минимальное внимание первичным документам. Но для ООО правильное оформление документов становится обязательной частью работы.

Отдельной проблемой является непонимание механизма НДС. Многие предприниматели не учитывают особенности налоговых обязательств и последствий блокировки налоговых накладных.

О налоговых последствиях вспоминают слишком поздно

Еще одна распространенная ошибка — оценивать налоговые последствия уже после заключения сделки. Особенно это касается компаний, работающих с нерезидентами.

Специалисты подчеркивают, что налоговую нагрузку нужно просчитывать еще до подписания контрактов, ведь после совершения операции изменить условия уже невозможно.

Смешивание личного имущества и активов компании

Бывшим индивидуальным предпринимателям часто сложно привыкнуть к тому, что имущество учредителя и имущество ООО — это разные вещи.

Распространенной практикой является использование автомобилей или другого имущества компании для личных нужд без надлежащего оформления документов. В будущем это может привести к дополнительным налоговым проверкам.

Недооценка роли бухгалтера

Многие предприниматели пытаются вести учет самостоятельно или откладывают привлечение бухгалтера. В то же время эксперты отмечают, что правильно организовать бухгалтерский учет на старте гораздо проще, чем впоследствии исправлять накопившиеся ошибки.

Именно поэтому профессиональное сопровождение после перехода с ФЛП на ООО является одним из важных факторов стабильной работы бизнеса.

Напомним, ФЛП на общей системе налогообложения после прекращения предпринимательской деятельности должны подать ликвидационную декларацию в налоговую. Сделать это необходимо в течение 20 календарных дней после окончания месяца, в котором он прекратил предпринимательскую деятельность.