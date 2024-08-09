Может ли ФЛП рассчитывать на оплату больничного

Госслужащие могут выходить на оплачиваемый больничный. ФЛП также, но при выполнении определенных условий.

Почему вы не сможете получить больничный

Чтобы получить оплату больничного, лицо должно подтвердить свое состояние у медицинского работника и получить соответствующий документ. Именно эта справка удостоверяет нетрудоспособность человека в период болезни.

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Пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам застрахованным лицам (в том числе тем, которые осуществляют предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работают на условиях трудового договора) предоставляется по основному месту работы (деятельности) или по месту работы по совместительству (найму),

– говорится в Законе Украины.

То есть, ФЛП имеет возможность получать оплачиваемый больничный, если он платит страховые взносы. Только в таком случае, предприниматель считается застрахованным.