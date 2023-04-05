Приближенный к Путину олигарх не смог купить аэропорт в Германии

Российский олигарх Виктор Харитонин не смог купить аэропорт Франкфурт-Хан на западе Германии. Об этом сообщают российские СМИ.

Харитонин не смог купить аэропорт Франкфурт-Хан

В феврале этого года компания NR Holding, связанная с россиянином Виктором Харитониным, подала заявку на покупку обанкротившегося аэропорта Франкфурт-Хан. В заявке числилась сумма в 20 миллионов евро.

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Однако намерения друга Путина купить аэропорт возмутило немецкое общество и политиков, поэтому Харитонову не позволили стать владельцем Франкфурт-Хан.

Что известно о Харитонине Харитонин владеет компанией "Фармстандарт", которая является одним из главных производителей вакцины "Спутник V", но и ого состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Также российский олигар х находится под санкциями США, однако не включен в санкционные списки ЕС.

Что известно о Франкфурте-Хане и кто его купил

Новым владельцем аэропорта стала компания Triwo AG из Трира, принадлежащая главе союза торгово-промышленных палат Германии Петеру Адриану. К слову, новый владелец Франкфурт-Хан предложила более высокую цену, чем Харитонин, однако точная сумма сделки не разглашается.

Петр Адриан пообещал, что сохранит регулярные рейсы и рабочие места для 400 человек воздушной гавани.

Справка. Франкфурт-Хан – единственный крупный аэропорт в западной федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Воздушная гавань выгодно расположена между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом. Она была построена в 1950 годах в качестве авиабазы США, а затем начала принимать и гражданские рейсы. С осени 2021 г. аэропорт оказался неплатежеспособным и был выставлен на продажу.