Спонсор войны

В НАПК отметили, что, несмотря на полномасштабное вторжение и российскую агрессию, компания CSCEC не просто продолжает свою работу в России, но и проводит встречи с представителями правительства России по расширению своего присутствия на строительном рынке агрессорки, что означает поддержку и спонсирование терроризма.

Агентство также сообщило, что CSCEC реализует масштабные инвестиционные проекты в России. Ее дочерняя компания ООО "Китайстрой" является одним из подрядчиков таких проектов, как деловой центр "Москва-Сити", ЖК "Балтийская жемчужина", бизнес-парк Greenwood и т.д.

ООО "Китайстрой" работает над выходом на рынок строительства жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Согласно договоренностям с Минстроем РФ, "Китайстрой" также намерен принять участие в замене западного строительного оборудования китайскими аналогами.

Обратите внимание! CSCEC, одна из крупнейших строительных компаний в мире, стала второй китайской компанией после попавшей в этот список производителя микроэлектроники Comnav Marine Ltd.

Кого еще признали спонсором войны

В перечень международных спонсоров войны НАПК уже внесло компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd. Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Бондюэль, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher и Raiffeisen Bank International.