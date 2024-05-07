"Нафтогаз" улучшил финансовые результаты: в прошлом году компания получила более 23 миллиардов

Несмотря на немалые убытки в 2022 году, "Нафтогаз" в 2023 году улучшенные результаты по прибыли. В то же время вся финансовая отчетность была проверена международным независимым аудитором.

Результаты улучшились

В пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что против убытка в более 79 миллиардов в 2022 году компания в прошлом году получила прибыль на уровне 23,1 миллиарда гривен.

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Об этих данных говорится в финансовой отчетности, которая была проверена международным независимым аудитором и одобрена наблюдательным советом компании 3 мая 2024 года.

Ожидается, что большая часть прибыли "Нафтогаза", принадлежащей акционерам компании, будет направлена на уплату дивидендов государству.

Сколько было уплачено налогов в бюджет

За прошлый год Группа Нафтогаз уплатила 90,2 миллиарда гривен налогов. В частности, в декабре прошлого года было уплачено 6 миллиардов гривен, в местные бюджеты – 0,5 миллиарда гривен.

В общем, в государственный бюджет было перечислено 83,4 миллиарда гривен в прошлом году,

Еще 6,8 миллиарда гривен – в местные бюджеты.

что за период с января по сентябрь 2023 года группа "Нафтогаз" уплатила 70 миллиардов гривен налогов, среди них – 65 миллиардов гривен в государственный бюджет, а 5 миллиардов – в местные бюджеты. А в 2022 году эта сумма составила более 90 миллиардов гривен налоговых платежей.