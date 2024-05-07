Результати покращилися

В пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що проти збитку у понад 79 мільярдів у 2022 році компанія торік отримала прибуток на рівні 23,1 мільярда гривень.

Читайте також Вивели 119 мільйонів гривень з банку "Січ": Держаудитслужба викрила незаконну схему

Про ці дані йдеться в фінансовій звітності, що була перевірена міжнародним незалежним аудитором та схвалена наглядовою радою компанії 3 травня 2024 року.

Очікується, що більша частина прибутку "Нафтогазу", що належить акціонерам компанії, буде спрямована на сплату дивідендів державі.

Скільки було сплачено податків у бюджет

За минулий рік Група Нафтогаз сплатила 90,2 мільярда гривень податків. Зокрема, у грудні минулого року було сплачено 6 мільярдів гривень, до місцевих бюджетів – 0,5 мільярда гривень.

Загалом, до державного бюджету було перераховано 83,4 мільярда гривень торік,

Ще 6,8 мільярда гривень – до місцевих бюджетів.

Цікаво, що за період з січня по вересень 2023 року група "Нафтогаз" сплатила 70 мільярдів гривень податків, серед них – 65 мільярдів гривень до державного бюджету, а 5 мільярдів – до місцевих бюджетів. А у 2022 році ця сума склала понад 90 мільярдів гривень податкових платежів.