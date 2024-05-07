Результати покращилися
В пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що проти збитку у понад 79 мільярдів у 2022 році компанія торік отримала прибуток на рівні 23,1 мільярда гривень.
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Про ці дані йдеться в фінансовій звітності, що була перевірена міжнародним незалежним аудитором та схвалена наглядовою радою компанії 3 травня 2024 року.
- Очікується, що більша частина прибутку "Нафтогазу", що належить акціонерам компанії, буде спрямована на сплату дивідендів державі.
Скільки було сплачено податків у бюджет
За минулий рік Група Нафтогаз сплатила 90,2 мільярда гривень податків. Зокрема, у грудні минулого року було сплачено 6 мільярдів гривень, до місцевих бюджетів – 0,5 мільярда гривень.
- Загалом, до державного бюджету було перераховано 83,4 мільярда гривень торік,
- Ще 6,8 мільярда гривень – до місцевих бюджетів.