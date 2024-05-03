Яка схема виведення грошей

Як повідомляється, справою займається Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України. У ході перевірки фахівцями було виявили, що банк виплатив винагороду у розмірі 119 мільйонів гривень компаніям за послуги, які вони фактично не надавали.

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Під час перевірки встановлено, що банк сплатив винагороду на суму 119 мільйонів гривень компаніям за послуги, які ті фактично не надавали. Після того як фіктивні послуги були оплачені, ці кошти були виведені з банківської установи,

– зазначили в Держаудитслужбі.

Згідно з матеріалами розслідування, учасниками незаконної фінансової маніпуляції є колишні високопосадові особи банку "Січ", а також п'ять приватних компаній і два ФОП.

Що відомо про банк "Січ"