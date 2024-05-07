Результаты улучшились
В пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что против убытка в более 79 миллиардов в 2022 году компания в прошлом году получила прибыль на уровне 23,1 миллиарда гривен.
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Об этих данных говорится в финансовой отчетности, которая была проверена международным независимым аудитором и одобрена наблюдательным советом компании 3 мая 2024 года.
- Ожидается, что большая часть прибыли "Нафтогаза", принадлежащей акционерам компании, будет направлена на уплату дивидендов государству.
Сколько было уплачено налогов в бюджет
За прошлый год Группа Нафтогаз уплатила 90,2 миллиарда гривен налогов. В частности, в декабре прошлого года было уплачено 6 миллиардов гривен, в местные бюджеты – 0,5 миллиарда гривен.
- В общем, в государственный бюджет было перечислено 83,4 миллиарда гривен в прошлом году,
- Еще 6,8 миллиарда гривен – в местные бюджеты.