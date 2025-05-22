Несмотря на преследования Дурова: Telegram закончил год с рекордной прибылью

Telegram показал рекордные финансовые результаты в 2024 году. И это несмотря на юридические проблемы основателя мессенджера Павла Дурова и давление со стороны нескольких правительств.

Прибыль Telegram

Как сообщает Financial Times, в прошлом году компания получила прибыль в 540 миллионов долларов, впервые выйдя "в плюс" после многих лет убытков, информирует 24 Канал.

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По данным инвесторов, выручка Telegram в 2024 году достигла 1,4 миллиарда долларов, что более чем в четыре раза превышает результат 2023 года (343 миллиона долларов). Для сравнения: год назад компания понесла убытки в размере 173 миллиона долларов.

Стратегия компании

Источники FT отмечают, что рекордные доходы стали важной частью стратегии компании перед запуском новой облигационной программы. Telegram планирует разместить облигации на 1,5 миллиарда долларов, чтобы рефинансировать имеющийся долг. Продажа уже стартовала и может завершиться на следующей неделе.

Ключевые факторы роста:

Резкое увеличение количества платных подписчиков.

Финансовый эффект от криптовалютных активов.

Заметьте. Этот прорыв произошел на фоне длительной критики мессенджера со стороны правительств разных стран. В частности, в августе 2024 года французские власти задержали Павла Дурова в Париже.

В чем обвиняют Дурова

Его обвиняют в бездействии по борьбе с незаконным контентом на платформе – в частности, насилием над детьми и использованием Telegram для координации террористических действий.



Хотя Дуров является гражданином Франции и ОАЭ, дело может завершиться уголовным приговором, что усиливает давление на компанию в Европе.