"Приватбанк" отменит плату за обслуживание для бизнеса на год: какие условия

Государственный "Приватбанк" запустил проект поддержки безналичных расчетов. В рамках инициативы бизнес получит годовой бесплатный период обслуживания, однако есть одно условие.

Так, бесплатное банковское обслуживание получат те компании и предприниматели, которые выплачивают зарплаты своим сотрудникам исключительно на карты "Приватбанка". При этом, годовой период бесплатного обслуживания начнется с даты заключения зарплатного проекта.

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Детали инициативы

Как отмечается в официальном пресс-релизе "Приватбанка", бизнес может присоединиться к инициативе до 5 февраля 2023 года. При этом, бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в рамках зарплатного проекта в течение года доступно как крупным компаниям, так и малому бизнесу, предпринимателям и фермерам.

При условиях военного положения, использование банковских карт для выплаты зарплат и безналичная оплата за товары и услуги является дополнительным фактором безопасности для людей. Современные технологии банка позволят значительно упростить и автоматизировать начисление и выплату зарплат сотрудникам, что работает на эффективность бизнеса,

– прокомментировал член правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

Напомним, что в ноябре оплаты через терминалы бизнеса в смартфонах выросли на 25% вследствие аварийных отключений электроэнергии. Так, малый бизнес и предприниматели значительно чаще принимали безналичную оплату картами через приложение "Приватбанка" под названием "Терминал".