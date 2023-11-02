"Приватбанк" втрое увеличил свои доходы: что происходит на финансовом рынке

По сравнению с 2022 годом, показатели прибыли в 2023 году у "Приватбанка" выросли втрое. На такой экономический рост повлияло значительное количество факторов, в частности, реформы НБУ.

Как увеличился доход "ПриватБанка"

Согласно новому отчету "ПриватБанка", его чистая прибыль за январь-сентябрь 2023 года составляет 43,37 миллиарда гривен. Это втрое больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

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За третий квартал этот показатель составил 13,62 миллиарда гривен. Для сравнения, это на 0,082 миллиарда меньше, чем во втором. В процентном значении показатель чистой прибыли в третьем квартале вырос на 40,7%, или 15,32 миллиарда гривен.

При этом чистый процентный доход "Приватбанка" в периоде с января по сентябрь 2023 года по отношению к показателям 2022 года увеличился на 64,5%. В гривневом эквиваленте это значение составляет 43,18 миллиарда гривен. С начала 2023 года чистый комиссионный доход повысился на 25%, по отношению к 2022 году, то есть до 17,45 млрд грн.

От чего зависит доход "ПриватБанка"

Основным вкладом в улучшение финансовой ситуации внутри ПриватБанка стало значительное уменьшение доходов, после сокращения полезности в этом году до 0,072 миллиарда гривен. Совокупная прибыль в этом государственном банке составляет 49,52 миллиарда гривен. Это значение в 3,5 раза больше аналогичного в 2022 году.

Улучшение экономической ситуации внутри банковской системы стало возможным благодаря увеличению объема средств с 11,46 миллиарда гривен до 59,32 миллиарда гривен. Стоит отметить, что украинцы начали снова хранить деньги в банках и пользоваться депозитами и кредитованием.