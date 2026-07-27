Кремль готовит приватизацию актива Roshen: фабрику внесли в новый список

Российские власти планируют приватизировать Липецкую кондитерскую фабрику, ранее принадлежавшую корпорации Roshen. Актив уже включили в государственную программу приватизации на 2026 год 2028 года.

Россия планирует продать национализированную фабрику Roshen

Правительство России включило Липецкую кондитерскую фабрику, сообщают росСМИ. Ранее она входила в состав украинской корпорации Roshen, в программу приватизации на 2026-2028 годы.

Согласно программе, на продажу планируется выставить 99,9% акций предприятия. Липецкая кондитерская фабрика входила в состав Roshen до 2017 года, после чего производство было законсервировано, а работу предприятия приостановили.

В феврале 2024 года Жовтневый районный суд Липецка удовлетворил иск заместителя генерального прокурора России о взыскании акций фабрики в пользу государства. После этого актив перешел под контроль РФ.

По данным российского агентства, на 2025 год предприятие не возобновило деятельность и не имело выручки. Несмотря на это, власти решили включить фабрику в трехлетнюю программу приватизации, в рамках которой планируют реализовать государственный пакет акций потенциальным покупателям.

Следует отметить, что корпорация "Рошен" Петра Порошенко еще в сентябре 2018 года закрыла на территории России в Липецке свою кондитерскую фабрику.