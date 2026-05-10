Армани завещал продать бренд: кто может купить акции итальянского модного дома

Известный 91-летний модельер Джорджо Армани умер 4 сентября 2025 года. После себя он оставил завещание, которым обязал наследников постепенно продать итальянский модный бренд.

Кто может купить Giorgio Armani?

Теперь же стало известно, кто может претендовать на акции компании, передает Reuters. Ее гендиректор Джузеппе Марсоччи уже якобы готовит бизнес-план, назначая двух советников для надзора за продажей.

Итак, по завещанию Армани, продажа первых 15% акций группы в трех равных частях должна состояться в течение 12 – 18 месяцев с момента его смерти. Среди приоритетных покупателей модельер назвал:

французскую группу компаний класса люкс LVMH ;

; а также двух коммерческих партнеров – производителя косметической продукции L'Oreal и EssilorLuxottica.

Детали сообщила итальянская газета La Repubblica без ссылки на источники. Избранные гендиректором советники будут сопровождать процесс и уже вскоре должны представить 5-летнюю стратегию развития компании потенциальным инвесторам. В то же время возможное разделение акций на равные пакеты по 5% позволит одновременно привлечь всех стратегических партнеров на начальном этапе переговоров.

Что известно о бренде Giorgio Armani?

По оценке Forbes, состояние покойного Армани достигало 11,8 миллиарда долларов, а его компания ежегодно генерировала около 2,3 миллиарда евро дохода. Один из самых богатых итальянцев был "иконой стиля" и тщательно контролировал все аспекты бренда – модные коллекции, рекламные кампании и даже прически моделей перед показами.

Armani остается одной из немногих крупных независимых люксовых модных групп в Европе, где контроль сосредоточен вокруг основателя и его структуры управления,

– говорится в материале.

Ранее журналисты обратили внимание, что прямые указания на продажу Giorgio Armani и упоминание французских корпораций противоречат многолетней позиции модельера, который категорически выступал против размывания своей доли или выхода компании на биржу.

Интересно! Армани вел достаточно закрытый образ жизни и не имел жены или детей, его считали бисексуалом.

