Что известно об Алексее Кавицком?

О смерти Кавицкого стало известно 24 марта 2026 года. Информацию подтвердили в пресс-службе компании, однако причину не разглашают, пишет Forbes.

Алексей Кавицкий много лет отвечал за e-commerce-направление в Helen Marlen Group. Именно он еще в 2011 году инициировал переход бизнеса в онлайн и возглавил это направление, которое развивал почти полтора десятилетия. До этого он учился в The University of Edinburgh, где изучал маркетинг и бизнес-аналитику.

Когда я вернулся с учебы, то сказал, что нужно держать вектор в IT. У меня появился первый бюджет и небольшая команда,

– рассказывал Кавицкий в интервью AIN в 2018-м.

Коллеги вспоминают его как человека, который мыслил на несколько шагов вперед.

Я помню, когда он только завершил обучение и начал работать в Helen Marlen – это было еще задолго до того, как Instagram и цифровой мир стали частью нашей жизни. Тогда он пришел с абсолютно свежим видением и новыми идеями,

– рассказывает Екатерина Кулик.

Магазин Helen Marlen / иллюстративное фото rau.ua

Работа в fashion-ритейле

В 2017 году вместе с Михаилом Клемешевым и Иваном Дубновым Кавицкий запустил онлайн-магазин Posh (впоследствии – Umberfirm). Платформа объединила более 6 000 брендов – от Louis Vuitton и Chanel до Balenciaga и Michael Kors.

Уже в 2018 году партнеры разошлись, а сам проект интегрировали в Helen Marlen Group как outlet.

В том же году Кавицкий запустил Samsonika – R&D-лабораторию для тестирования новых идей. Параллельно появился маркетплейс Helen Marlen, который объединил несколько направлений бизнеса, а также новое мобильное приложение.

