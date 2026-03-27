Що відомо про Олексія Кавицького?
Про смерть Кавицького стало відомо 24 березня 2026 року. Інформацію підтвердили у пресслужбі компанії, проте причину не розголошують, пише Forbes.
Олексій Кавицький багато років відповідав за e-commerce-напрям в Helen Marlen Group. Саме він ще у 2011 році ініціював перехід бізнесу в онлайн і очолив цей напрям, який розвивав майже півтора десятиліття. До цього він навчався у The University of Edinburgh, де вивчав маркетинг і бізнес-аналітику.
Коли я повернувся з навчання, то сказав, що потрібно тримати вектор в IT. У мене з’явився перший бюджет і невелика команда,
– розповідав Кавицький в інтерв’ю AIN у 2018-му.
Колеги згадують його як людину, яка мислила на кілька кроків уперед.
Я пам’ятаю, коли він тільки завершив навчання і почав працювати в Helen Marlen – це було ще задовго до того, як Instagram і цифровий світ стали частиною нашого життя. Тоді він прийшов із абсолютно свіжим баченням і новими ідеями,
– розповідає Катерина Кулік.
Магазин Helen Marlen / ілюстративне фото rau.ua
Робота у fashion-ритейлі
У 2017 році разом із Михайлом Клемєшевим та Іваном Дубновим Кавицький запустив онлайн-магазин Posh (згодом – Umberfirm). Платформа об’єднала понад 6 000 брендів – від Louis Vuitton і Chanel до Balenciaga та Michael Kors..
Уже в 2018 році партнери розійшлися, а сам проєкт інтегрували в Helen Marlen Group як outlet.
Того ж року Кавицький запустив Samsonika – R&D-лабораторію для тестування нових ідей. Паралельно з’явився маркетплейс Helen Marlen, який об’єднав кілька напрямів бізнесу, а також новий мобільний застосунок.
