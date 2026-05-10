Кто может купить Giorgio Armani?

Теперь же стало известно, кто может претендовать на акции компании, передает Reuters. Ее гендиректор Джузеппе Марсоччи уже якобы готовит бизнес-план, назначая двух советников для надзора за продажей.

Итак, по завещанию Армани, продажа первых 15% акций группы в трех равных частях должна состояться в течение 12 – 18 месяцев с момента его смерти. Среди приоритетных покупателей модельер назвал:

французскую группу компаний класса люкс LVMH ;

; а также двух коммерческих партнеров – производителя косметической продукции L'Oreal и EssilorLuxottica.

Детали сообщила итальянская газета La Repubblica без ссылки на источники. Избранные гендиректором советники будут сопровождать процесс и уже вскоре должны представить 5-летнюю стратегию развития компании потенциальным инвесторам. В то же время возможное разделение акций на равные пакеты по 5% позволит одновременно привлечь всех стратегических партнеров на начальном этапе переговоров.

Что известно о бренде Giorgio Armani?

По оценке Forbes, состояние покойного Армани достигало 11,8 миллиарда долларов, а его компания ежегодно генерировала около 2,3 миллиарда евро дохода. Один из самых богатых итальянцев был "иконой стиля" и тщательно контролировал все аспекты бренда – модные коллекции, рекламные кампании и даже прически моделей перед показами.

Armani остается одной из немногих крупных независимых люксовых модных групп в Европе, где контроль сосредоточен вокруг основателя и его структуры управления,

– говорится в материале.

Ранее журналисты обратили внимание, что прямые указания на продажу Giorgio Armani и упоминание французских корпораций противоречат многолетней позиции модельера, который категорически выступал против размывания своей доли или выхода компании на биржу.

Интересно! Армани вел достаточно закрытый образ жизни и не имел жены или детей, его считали бисексуалом.

