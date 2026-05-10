Кто может купить Giorgio Armani?
Теперь же стало известно, кто может претендовать на акции компании, передает Reuters. Ее гендиректор Джузеппе Марсоччи уже якобы готовит бизнес-план, назначая двух советников для надзора за продажей.
Итак, по завещанию Армани, продажа первых 15% акций группы в трех равных частях должна состояться в течение 12 – 18 месяцев с момента его смерти. Среди приоритетных покупателей модельер назвал:
- французскую группу компаний класса люкс LVMH;
- а также двух коммерческих партнеров – производителя косметической продукции L'Oreal и EssilorLuxottica.
Детали сообщила итальянская газета La Repubblica без ссылки на источники. Избранные гендиректором советники будут сопровождать процесс и уже вскоре должны представить 5-летнюю стратегию развития компании потенциальным инвесторам. В то же время возможное разделение акций на равные пакеты по 5% позволит одновременно привлечь всех стратегических партнеров на начальном этапе переговоров.
Что известно о бренде Giorgio Armani?
По оценке Forbes, состояние покойного Армани достигало 11,8 миллиарда долларов, а его компания ежегодно генерировала около 2,3 миллиарда евро дохода. Один из самых богатых итальянцев был "иконой стиля" и тщательно контролировал все аспекты бренда – модные коллекции, рекламные кампании и даже прически моделей перед показами.
Armani остается одной из немногих крупных независимых люксовых модных групп в Европе, где контроль сосредоточен вокруг основателя и его структуры управления,
– говорится в материале.
Ранее журналисты обратили внимание, что прямые указания на продажу Giorgio Armani и упоминание французских корпораций противоречат многолетней позиции модельера, который категорически выступал против размывания своей доли или выхода компании на биржу.
Интересно! Армани вел достаточно закрытый образ жизни и не имел жены или детей, его считали бисексуалом.
Что известно об изменениях в других компаниях?
Напомним, 20 марта от рака умер владелец OnlyFans 43-летний Леонид Радвинский, родом из Одессы. Его состояние оценивали минимум в 3,8 миллиарда долларов. Теперь же новым бенефициаром компании, которая стоит за одной из самых известных платформ контента для взрослых, стала жена покойного – юрист и венчурный инвестор Екатерина Чудновская.
А вот в конце 2025 года историческая сделка объединила два других важных итальянские бренды – Prada Group официально приобрела Versace, который столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.