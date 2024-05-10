Укрпочта продает утерянные посылки: каковы результаты аукциона

Укрпочта приняла решение реализовать старые посылки. Речь идет об отправлениях, которые не были получены.

О каких посылках идет речь

Укрпочта решила продавать посылки, которые в течение последних 6 месяцев не были забраны. Таким образом разгрузят склады компании.

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Случается, когда клиенты не забирают свои посылки две недели, и мы вынуждены отправить их на склад. А еще случается, что посылки целых полгода вылеживаются на складе и о них никто не вспоминает,

– говорится в сообщении Укрпочты.

Как отметили представители компании, такая продажа является альтернативой утилизации забытых посылок. Более того, заработанные деньги позволяют компенсировать расходы, в частности на логистику и хранение.

Какие результаты аукциона

Ранее Укрпочта решила распродать свои старые авто и получила значительную прибыль

Продажа посылок состоялась через аукцион Prozorro, а именно на электронной площадке Prozorro.Sale. Результатами проведенной реализации компания довольна

Мы попробовали и получилось хорошо – на аукционе получили в 25 раз дороже, чем ожидали,

– отчитывается Укрпочта.

На самом деле продажа посылок является распространенным явлением в логистических компаниях. Такую практику можно заметить во многих международных организациях.