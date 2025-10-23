Продажи электрокаров в мире побили исторический рекорд

В сентябре 2025 года в мире продали 2,1 миллиона электромобилей и плагин-гибридов - это самый высокий месячный показатель за всю историю наблюдений.

Ключевые рынки продаж электрокаров

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные Benchmark Mineral Intelligence, передает 24 Канал.

При этом ключевыми рынками, которые и обеспечили рост продаж, стали США, Европа, Китай и Великобритания.

Какие причины роста продаж электромобилей?

Так, в США покупатели активно покупали авто, чтобы воспользоваться налоговыми льготами, срок действия которых истекал в конце сентября.

В Великобритании спрос вырос благодаря новым регистрационным номерам, которые дают преимущества при парковке и движении по городу и государственным грантам на покупку электрокаров.

В целом, с начала года в мире продано 14,7 миллионов электромобилей. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Распределение по регионам такое:

Китай – 9 миллионов (+24%)

Европа – 3 миллионов (+32%)

Северная Америка – 1,5 миллионов (+11%)

Другие регионы мира – 1,2 миллиона (+48%)

Для сравнения, мировое производство автотранспорта в первой половине 2025 года составило более 45,6 млн автомобилей, что на 3% больше, чем в прошлом году.

В Украине тоже выросла популярность электрокаров