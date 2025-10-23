Продажі електрокарів у світі побили історичний рекорд

У вересні 2025 року у світі продали 2,1 мільйона електромобілів та плагін-гібридів — це найвищий місячний показник за всю історію спостережень.

Ключові ринки продажів електрокарів

Про це повідомляє "Укравтопром" із посиланням на дані Benchmark Mineral Intelligence, передає 24 Канал.

При цьому ключовими ринками, які й забезпечили зростання продажів, стали США, Європа, Китай та Велика Британія.

Які причини зростання продажів електромобілів?

Так, у США покупці активно купували авто, щоб скористатися податковими пільгами, термін дії яких спливав наприкінці вересня.

У Великій Британії попит зріс завдяки новим реєстраційним номерам, які дають переваги під час паркування та руху містом і державним грантам на покупку електрокарів.

Загалом, з початку року у світі продано 14,7 мільйонів електромобілів. Це на 26% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Розподіл за регіонами такий:

Китай – 9 мільйонів (+24%)

Європа – 3 мільйонів (+32%)

Північна Америка – 1,5 мільйонів (+11%)

Інші регіони світу – 1,2 мільйони (+48%)

Для порівняння, світове виробництво автотранспорту у першій половині 2025 року становило понад 45,6 млн автомобілів, що на 3% більше, ніж торік.

