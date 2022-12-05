Продажи коммерческих автомобилей в Украине значительно упали: какие бренды остаются самыми популярными

В ноябре этого года украинцы зарегистрировали всего 497 новых коммерческих автомобилей – грузовиков и транспорта специального назначения. Против октябрьского показателя, потребительская активность в этом сегменте авторынка испытала спад на почти 2,5%.

В то же время, в годовом измерении продажи новых коммерческих автомобилей в Украине упали более чем вдвое. Об этом свидетельствует свежая статистика Укравтопрома.

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Самые популярные бренды коммерческих автомобилей в ноябре

Согласно данным Укравтопрома, отставание показателя в ноябре этого года составило 66% против показателя за аналогичный месяц в прошлом году. При этом, среди новых коммерческих авто лучший результат уже второй месяц подряд демонстрирует немецкий бренд Mercedes-Benz – 99 зарегистрированных машин. По сравнению с ноябрем прошлого года, реализация коммерческих автомобилей этой марки выросла на 34%.

Далее рейтинг выглядит так:

Renault – 55 зарегистрированных новых коммерческих автомобилей (на 77% меньше против ноября 2021 года);

Scania – 39 единиц (на 133% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году);

MAN – 41 автомобиль (рост показателя на 5%);

Volvo – 34 единицы (на 42% больше, чем за аналогичный период в прошлом году).

В то же время, отмечают в Укравтопроме, с начала 2022 года в Украине было зарегистрировано всего 5,9 тысячи новых коммерческих автомобилей. Это в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период января – ноября прошлого года.