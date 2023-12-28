Несмотря на рекордные продажи Tesla: ожидания Илона Маска не оправдались

28 декабря 2023, 12:00
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Reuters

Поставки Tesla в этом году достигнут рекордных показателей. Однако, вероятно, они не дотянут до амбициозной цели в 2 миллиона автомобилей в год, которую Илон Маск озвучил в начале 2023 года.

Следовательно, Tesla поставит в 2023 году. 1,82 миллиона автомобилей. Это на 37% больше, чем в 2022 году.

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По данным аналитиков, в четвертом квартале Tesla поставила около 473 тысяч автомобилей. самым высоким показателем за квартал в истории компании.

Почему Tesla снизила цены на автомобили

Столкнувшись с замедлением продаж, Tesla воспользовалась своей ведущей позицией.

Да, компания снизила цены на свои четыре модели автомобилей во всем мире в 2023 году, уделив особое внимание Китаю, где компания уступила долю рынка местным брендам, в частности BYD.

Заметьте! Ценовая война и замедление спроса на электромобили побудили автопроизводителей, в том числе и Ford Motor, отказаться от своих планов по электрификации.

Несмотря на то, что Tesla не достигла его цели, которую озвучил генеральный директор Илон Маск ранее, компания все равно является бесспорным лидером в области электромобилей в США.

Что известно о доходах компании

По результатам третьего квартала, Tesla увеличила выручку на 9%, а также:

  • чистая прибыль упала в 1,8 раза;
  • валовая маржа на автомобиль, скорректированная с учетом кредитов и лизинга, снизилась вдвое по сравнению с прошлым годом – до примерно 7000 долларов, что является самым низким показателем с начала 2018 года;
  • в то же время акции компании в этом году выросли в цене более чем вдвое.
Автор: Катерина Добровольська